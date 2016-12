Weihnachtsgeschenkbuchtipps

Für Hundefreunde:

Michail Bulgakows „Das hündische Herz“: diese kleine und sehr amüsante Novelle aus dem Jahre 1925 erzählt die Geschichte des berühmten Professors Filipo Filipowitsch und seines Hundes, dem treuen Lumpi. Filipowitsch ist nicht nur eine der liebenswertesten Gestalten, des an liebenswerten Gestalten reichen Werkes des Autors, vor allem ist er passionierter Forscher und so gelingt es ihm, aus seinem Hund mittels Operation einen Menschen zu machen. Und wenn der frisch erschaffene Genosse Lumpikow auch kein Frankenstein ist, seinen Schöpfer lehrt er trotzdem das Fürchten.

Eine wunderbare, kleine Groteske, die nicht nur Angesichts der Genforschung moderner denn je ist, sondern vor allem ein höchst amüsantes Bild der russischen Gesellschaft in den frühen Zwanzigerjahren liefert. So amüsant und spitzzüngig, dass die Novelle in der Sowjet Union nie erscheinen durfte, auch wenn es heißt, Stalin selbst habe herzlich darüber gelacht und sich ein Manuskript gesichert.

Übrigens kommt auch die ein oder andere Katze in diesem Werk vor, doch für passionierte Katzenfreunde empfehle ich dennoch zum Kauf von Bulgakows „Der Meister und Magarita“. Der darin auftretende Kater Behemoth raucht nämlich nicht nur sehr lässig Zigarre, sondern hat inzwischen sogar in Moskau ein eigenes Denkmal – hoffentlich kommt meine Katze da nicht auf Ideen…

Ihre Joan Weng

P.s.: Im 42er Forum gibt es noch eine Rezension des Werks.