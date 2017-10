Buchmesse Liveticker von Horst-Dieter Radke

1

Mit letzter Kraft die Stufen zum Bahnsteig hochgehetzt. Bin mal wieder zu spät aus dem Haus gegangen und musste mich sputen. Statt die Schlusslichter des Zuges zu sehen, erwartete mich die Mitteilung: Zug hat heute 5 Minuten Verspätung. Was für ein Glück. Mit dem sich langsam wieder normalisierende. Atem kam auch die Erkenntnis: 1 Minute Zeit zum Umsteigen in Würzburg. Das war kaum zu schaffen, da ein Bahnsteigwechsel nötig ist. In Würzburg relativierte sich aber alles. 25 Minuten Verspätung wegen technischer Mängel. Zu früh komme ich heute sicher nicht zur Buchmesse.

Fortsetzung folgt.