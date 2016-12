Weihnachtsgeschenkbuchtipps

Für Literaturliebhaber

Naomi Woods „Als Hemingway mich liebte“

Hemingway? Ich höre schon wie Sie sagen: Joan, jeder kennt Hemingway und selbst wenn man keines seiner Werke gelesen hat, eine Kurzfassung seines vielleicht wichtigsten Buchs beherrscht man dann doch: Mann fängt Fisch, Fisch wird gefressen, aus.

Ja, ja, ja, sage ich, aber „Als Hemingway mich liebte“ ist ein Roman über Hemingways vier Ehefrauen und Naomi Wood gelingt das Kunststück, ein Buch sowohl für „Hemingway Laien“, als auch für den harten Kern der Bewunderer geschrieben zu haben. Mit etwas Hintergrundwissen überrascht einen der Wechsel von der sanften Hadley zur modischen Pauline natürlich nicht, doch verpackt Wood das „Wie“, das „Warum“ so wunderbar geschickt, so sprachlich schön, dass man eben doch wissen will, was als nächstes passiert.

Eine sehr gut zu lesende Charakterstudie von vier Frauen, die alle eines besessen haben: die flüchtige Liebe eines Getriebenen. Und ein sehr spannender Roman über die amerikanische Gesellschaft im Laufe des 20. Jahrhunderts.

Ihre Joan Weng